Trans vrouw Rikkie Kollé (22) wint Miss Nederland 2023: “Ze heeft een ijzersterk verhaal”

Bij onze noorderburen is een nieuwe Miss verkozen: de 22-jarige Rikkie Kollé mag zich een jaar lang ’s Nederlands schoonste noemen. Dat ze een trans vrouw is, maakt haar overwinning des te bijzonder.

Het is de allereerste keer dat het kroontje van Nederland naar een transgender gaat. “Deze finalist heeft tijdens de hele show gestraald en heeft in het traject ook de grootste progressie doorgemaakt”, zei de jury over Kollé. “Zij heeft een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie. De jury is ervan overtuigd dat de organisatie met veel plezier met deze jonge vrouw gaat samenwerken.” Kollé is een Amsterdamse en deed eerder ook al mee aan de tv-modellenwedstrijd Holland’s Next Top Model.

In ons land worden vandaag de Miss-kandidaten officieel voorgesteld. Onder hen ook een trans vrouw: de Antwerpse Lennie Bockmans.