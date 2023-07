Doodsbange vrouw veroorzaakt uren vertraging met vreemde tirade: “Ik stap van het vliegtuig. Die kerel is niet echt!” — © Tiktok

Een vlucht van American Airlines in Dallas kampte met uren vertraging na een tirade van een doodsbange vrouw. Op beelden van een passagier is te zien hoe de dame door het gangpad wandelt en de andere reizigers wil waarschuwen. “Ik stap van het vliegtuig. Die kerel achteraan is niet echt!”, klinkt het luidkeels bij de vrouw.