Hagelbollen van 5 centimeter groot aangekondigd: hoe bescherm je je auto? En ben je verzekerd bij schade?

“Plaatselijk kunnen er grote hagelstenen tot 4 of 5 centimeter doorsnede vallen”, meldt het KMI. “Volgens sommige weermodellen zelfs groter”, beaamt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Het belooft zondagnamiddag niet alleen stevig te regenen, er zullen waarschijnlijk ook zware hagelbollen uit de lucht vallen. Hoe bescherm je in dat geval je auto? En ben je verzekerd bij schade?

Parkeer je wagen binnen of overdekt

Voor de hand liggend, maar nog altijd de makkelijkste en beste oplossing: parkeer je wagen in je garage, onder je carport, of in een openbare garage.

Duffel je wagen in

Lukt dat niet, bedek je wagen dan. Dat kan met een gewatteerd deken of een opblaasmatras, zodat het koetswerk niet beschadigd raakt. “Bind het deken of de matras vast met touw of spanbanden”, raadt Carglass aan. Geen dik deken of matras bij de hand? Het kan ook met kleren, al moet je dan wel zorgen voor voldoende lagen op elkaar.

Opblaasbare hoes

Autoliefhebbers die houden van gadgets kunnen kiezen voor een Hail Protector. Die opblaasbare hoes werkt volgens het principe van een luchtkasteel: je plooit de hoes over je wagen, en zet de ventilator aan. Die hoes vormt een beschermende luchtlaag tussen je carrosserie en de hagelbollen.

© Hail Protector

Rij niet verder

Ben je aan het rijden tijdens een hagelstorm? Stop dan. Rijden is in dergelijke omstandigheden sowieso gevaarlijk door de gladheid en het belabberde zicht, maar vergroot ook de hagelschade: op een auto in beweging is de impact van de hagelstenen groter. “Probeer dus zo snel mogelijk en op veilige wijze de weg te verlaten”, aldus Carglass.

Ben je verzekerd tegen hagelschade?

Als je auto toch beschadigd is geraakt door een hagelstorm, is het maar de vraag of je kan rekenen op de verzekering om die schade te vergoeden. “Dat is meestal alleen het geval als je een omniumverzekering hebt”, zegt Test Aankoop. “Een gewone autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt niet tussen.”

Er zijn echter uitzonderingen op die laatste regel. Zo kan je in sommige gevallen misschien toch rekenen op een tussenkomst voor hagelschade als je je woningverzekering hebt uitgebreid met de optie ‘gestalde voertuigen’. “Je auto, bromfiets, caravan, of boot in de garage of in de onmiddellijke omgeving van je woning (bijvoorbeeld in de straat) zijn dan ook gedekt”, aldus Test Aankoop.

© Shutterstock

Anders is het ook als de hagelbui als ramp wordt erkend. “Dan kun je misschien bij het gewest aankloppen. Maar lang niet alle schade zal worden vergoed. Puur visuele schade zoals blutsen door hagel wordt sowieso niet vergoed. In Brussel en Wallonië wordt evenmin een vergoeding toegekend als de auto nog geen vijf jaar oud is”, klinkt het.

Bij een ongeval als gevolg van een hagelbui wordt het iets ingewikkelder. “Vele kleine omniumcontracten zullen alleen de rechtstreekse schade veroorzaakt door de hagel dekken. Als je auto tijdens het rijden dus bijvoorbeeld aan het slippen gaat en tegen een paaltje rijdt, is de kans reëel dat die schade niet wordt vergoed. Als je bij dat ongeval schade hebt berokkend aan een andere auto, zal je gewone autoverzekering wel tussenkomen voor de tegenpartij.” Goed om te weten: voor de tussenkomst maakt het geen enkel verschil of de hagelbui al dan niet officieel als een ramp wordt erkend.