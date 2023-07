VIDEO. Heerlijke Peter Sagan entertaint publiek aan Tourstart, of was het meesterimitator Frederik Frison?

Nieuwe dag in de Tour, en wat voor één. Met de aankomst bovenop de mythische Puy de Dôme belooft het een etappe voor de geschiedenisboeken te worden. Spektakel verzekerd aan de finish alvast, maar ook aan de start in Saint-Léonard-de-Noblat viel dankzij ‘Peter Sagan’ heel wat te beleven voor het aanwezige publiek.

In de categorie ‘grappige startinterviews’, de heer Frederik Frison van Lotto Dstny. De Belg staat in het peloton gekend als een uitstekende imitator van zowat alle renners, dit keer was niemand minder dan Peter Sagan het ‘slachtoffer’.