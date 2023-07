Pukkelpop DWNTWN laat je dit jaar ook klimmen

Hasselt

PKP DWNTWN keert op zaterdag 5 en zondag 6 augustus terug naar de Hasseltse binnenstad. Op het menu staan 3x3 basketwedstrijden, skateboarding, street art en boulder, een soort klimmen. En muziek natuurlijk, maar bij Pukkelpop en de Stad Hasselt maken ze die line-up pas op 31 juli bekend.

DWNTWN zal plaatsvinden op meerdere locaties: het Groenplein, Quartier Bleu, Dusartplein en Van Veldekeplein. Afterparty’s zijn er in De Serre Hasselt en Café Café. Alle concerten zijn gratis. De beste basketters en skaters mogen in augustus ook hun tricks tonen op de wei van Pukkelpop, en ook de container die met street art zal worden opgefleurd, verhuist later naar Pukkelpop zelf.