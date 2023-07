In ‘Lampie on Tour’ geeft Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) ons dagelijks een exclusieve inkijk tijdens de Tour de France. Dit keer blikt hij met kamergenoot en beste vriend Tim Declercq terug op diens marathonontsnapping van gisteren: “Uw ogen liggen wat diep, hé”. En ze delen een tipje van de sluier over de ploegambities voor vandaag.