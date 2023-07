LIVE. Code oranje voor onweer in deel van België, hagelbollen tot 5 cm mogelijk: festivals ingekort of afgelast, parken gesloten

Het belooft zondag vooral in de late namiddag en in de vooravond bijzonders fors te gaan onweren. Het KMI waarschuwt voor “zware regenval, grote hagelstenen, felle rukwinden, wateroverlast, én blikseminslagen”, en heeft code oranje afgekondigd voor het oosten van het land. Verschillende festivals hebben uit voorzorg hun programmatie aangepast, ingekort of afgelast. Volg alle ontwikkelingen hier live!