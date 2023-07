Max Verstappen zou trager rijden in de F1-bolide van wijlen Ayrton Senna. Ook ik zou minder snel bollen op een historische fiets van Eddy Merckx. Dus trek ik naar fietsenfabrikant Ridley in Beringen, voor een hypermoderne tweewieler, die me op 1 oktober door de Ironman van Barcelona moet gidsen.