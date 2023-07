Code oranje: Limburgse evenementen nemen extra veiligheidsmaatregelen, Afro Latino start later

Het aangekondigde onweer voor deze namiddag dwingt ook Limburgse organisatoren ertoe extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Fiësta Mundial in Sint-Truiden is alvast afgelast, Afro Latino stelt de start uit.

Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onze provincie. In de late namiddag is er kans op hevige onweersbuien met felle rukwinden en dikke hagelbollen. Een ferme streep door de rekening van heel wat geplande evenementen. In Sint-Truiden werd het wereldfeest Fiësta Mundial uit voorzorg afgelast. Dat zou van 14 tot 18 uur doorgaan in het stadspark, maar burgemeester Ingrid Kempeneers besliste na overleg met de veiligheidsdiensten het evenement te annuleren én de hele namiddag de toegang tot het Stadspark te verbieden. Ook het muziekfestival Bospop in het Nederlandse Weert werd afgelast.

Afro Latino

Het Afro Latino Festival heeft iets voor 13 uur aangekondigd dat de deuren pas later zullen opengaan op dag drie. “Vanwege de mogelijkheid van hevige regenval en hevige hagel zijn we momenteel in contact met de verschillende veiligheidsdiensten en onze weerman Ruben Weytjens om de storm en de veiligheidsrisico’s te analyseren. Het festival kan zijn deuren niet openen om 13 uur. We hopen je ten laatste om 18 uur of hopelijk eerder te verwelkomen.”

Om 14 uur zal het festival een nieuwe update geven. Alle tickethouders worden op de hoogte gebracht. “Onze excuses voor dit ongemak, maar het enige waar we helaas geen controle over hebben, is het weer”, klinkt het in een mededeling.

Kroningsprocessie

De stad Tongeren heeft beslist om de vierde en laatste Kroningsprocessie van de 19de en zevenjaarlijkse Kroningsfeesten te laten doorgaan.

“Ondanks de geldende code oranje voor de provincie Limburg, ziet het ernaar uit dat de stad gespaard blijft van het verwachte hevige noodweer tijdens de processie. In overleg met de organisatie en de veiligheidsdiensten is besloten om de processie zoals gepland te laten vertrekken om 15 uur vandaag”, zo staat in de persmededeling.

De autoriteiten van Tongeren houden wel nauw contact met alle betrokken diensten en blijven alert op eventuele veranderingen in de weersomstandigheden. De weerberichten worden continu opgevolgd om de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers te waarborgen. Mocht er zich een wijziging voordoen in de situatie, dan zal dit direct worden gecommuniceerd via de officiële Facebookpagina van de stad Tongeren.

“De stad Tongeren is zich bewust van de mogelijke risico’s en benadrukt dat alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de deelnemers en bezoekers te waarborgen. We moedigen iedereen aan om de instructies van de organisatie en de veiligheidsdiensten op te volgen en indien nodig tijdig te reageren. We roepen bewoners rond het parcours op om bij slecht weer toeschouwers op te vangen”, aldus de stad Tongeren.

Lachfestival

In het centrum van Houthalen-Helchteren gaat deze namiddag het Lachfestival door, met veel straattheater in open lucht. “Nu nog uitwijken naar overdekte locaties gaat niet meer”, zegt burgemeester Alain Yzermans, die samen met de organisatie een open lijn heeft met weerman Ruben Weytjens en de veiligheidsdiensten. “Het festival begint om 14 uur, dus we gaan zeker starten. Er is een heel veiligheidsteam actief dat de situatie monitort. Via mijn persoonlijke Facebook en die van de gemeente komt er om het half uur een update.”

Bilzen Jazz Bierfestival

Op de markt in Bilzen is vanmiddag de tweede dag van het Bilzen Jazz Bierfestival van start gegaan. “Straks zitten we met de brandweer samen om te kijken of er extra maatregelen moeten worden genomen”, zegt Davy Schoefs van de dienst evenementen. “Updates zullen via visitbilzen.be en onze Facebookpagina worden verstuurd.”