Lommel SK legt met Italiaanse doelman al zesde nieuwkomer vast

Lommel SK zit niet stil aan het begin van de zomermercato. De Noord-Limburgers legden hun zesde nieuwkomer vast. Francesco Di Bartolo (18) komt over van het Italiaanse Udinese. Leuk detail: Di Bartolo is de eerste volbloed Italiaan in de clubgeschiedenis van Lommel SK.

Di Bartolo moet in eerste instantie als derde doelman de concurrentie aanscherpen met Jari De Busser en Nikola Ivezic. “Ik hoop mezelf hier te ontwikkelen en de concurrentie in doel te vergroten”, vertelt het jeugdproduct van de Bianconeri. Di Bartolo tekende een contract van vijf seizoenen. In totaal heeft de doelman al 46 professionele wedstrijden op de teller. Eind vorig jaar maakte Di Bartolo al zijn debuut bij Italië U18.De transferhonger van groen-wit is daarmee niet gestild. Er wordt de komende week verder gepoogd om een jonge rechtsachter vast te leggen om het vertrek van Rafik Belghali naar KV Mechelen op te vangen. Dinsdag oefent Lommel SK achter gesloten deuren tegen FC Dordrecht. (svc)