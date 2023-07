L’Equipe pakt uit met prachtige cover: na Anquetil versus Poulidor nu nieuw iconisch duel tussen Pogacar en Vingegaard op de Puy de Dôme?

Sommige voorpagina’s van kranten gaan de geschiedenisboeken in, anderen zijn te mooi om niet te delen. De Franse sportkrant L’Équipe pakt op haar voorpagina vandaag uit met een bijzonder mooie knipoog richting Raymond Poulidor en Jacques Anquetil. De twee grote tenoren van deze Tour kruipen letterlijk in de huid van de twee wielerlegendes uit 1964.

Anquetil en Poulidor streden in 1964 schouder aan schouder op de flanken van vulkaanberg Puy de Dôme. “Schouder aan schouder met de legende”, luidt de kop. Doen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar straks - 59 jaar later - dat spektakel nog eens over?

© AP