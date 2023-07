Speciaal voor Tourstart in dorp van zijn grootvader: witte Canyon van Mathieu van der Poel te koop

Van der Poel (28) rijdt al sinds begin dit jaar op een nieuwe versie van zijn favoriete model, de Canyon Aeroad CFR. In het voorjaar won hij op de wijnrode versie van die fiets met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix al twee klassiekers. In de Tour werd de fiets in een opvallend wit livrei stoken. Het Duitse fietsmerk brengt nu een exacte replica van de fiets van Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op de markt voor de gewone wielertoerist. De lancering gebeurt niet toevallig op zondag 9 juli om 11 uur. Op dat moment zit de Tourkaravaan in Saint-Léonard-de-Noblat, het geboortedorp van Raymond Poulidor, één van de meest legendarische Franse renners ooit en tevens grootvader van Mathieu en David van der Poel.

De fiets van MVDP: nu ook in de (online)winkel te koop. — © canyon

Keuze uit 21 (!) fietsen maar Mathieu van der Poel rijdt E3 met hetzelfde prototype waarmee hij Sanremo won: maak kennis met de Canyon Aeroad CFR

De fiets zelf dan: de Aeroad CFR is het topmodel van Canyon, gericht op snelheid. De onderdelen zijn van topkwaliteit: Shimano Dura Ace-wielen (velgen van 60mm), Dura-Ace Di2-schakelsysteem met 12 versnellingen met een geïntegreerde powermeter en het typische Selle Italia Flite Boost Kit Carbonio Superflow-zadel met een opening in het midden.

Het speciale zadel van Van der Poel. — © canyon

Het discrete MVDP-logo. — © canyon

Leuk is de afwerking met het MVDP-logo op de voorvork. De prijs van 9.999 euro is niet minnetjes maar wel competitief vergeleken met de topmodellen van merken als Specialized of Pinarello. De fiets is zoals steeds bij Canyon enkel online te bestellen.