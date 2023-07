Sint-Truiden treft voorzorgsmaatregelen voor onweer: Fiësta Mondial wordt uitgesteld

De toegang tot het stadspark en ’t Speelhof is verboden van 13 uur tot 19 uur.

Er wordt gevraagd om de vesten te vermijden en geen auto’s onder bomen te parkeren. Burgers worden opgeroepen om niet in de buurt van bomen te komen en de borden ‘niet betreden bij storm’ in bosrijke omgevingen te respecteren.

© Jozef Croughs

De inwoners van Sint-Truiden worden via de stadskanalen geïnformeerd en kunnen bij storm -en waterschade voor bijstand van de brandweer contact opnemen via het noodnummer 1722 of het e-loket www.1722.be. Dit noodnummer is actief. Voor dringende situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, bel je het nummer 112.

Ook laatste festivaldag Bospop afgelast

Bospop in Weert is voor de rest van het weekend afgelast. Dat hebben de organisatie van het driedaagse festival en de Veiligheidsregio zondagochtend besloten, in verband met het voorspelde noodweer later op de dag.

Volgens de festivalleiding en de gemeente komt de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten op de eerste plaats. Die raakt in het gedrang als er zondagmiddag of -avond zwaar weer over het terrein trekt.

De poorten van de festivalwei bleven zondagochtend om 10.30 uur al dicht. Normaal gesproken zouden ze op dat tijdstip zijn opengegaan. Bezoekers van de derde dag kunnen zich nu de moeite besparen om naar Weert te reizen, terwijl degenen die op de camping overnachtten hun spullen kunnen inpakken.

Op het festivalterrein worden inmiddels allerlei meer of minder loszittende zaken voor zover mogelijk weggehaald, afgebroken of verstevigd.