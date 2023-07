Minstens 22 burgers omgekomen na luchtaanval door regeringsleger in Soedan

Bij een luchtaanval van het Soedanese leger op een woonwijk nabij hoofdstad Khartoem zijn zaterdag tientallen burgers omgekomen. Het ministerie van Gezondheid heeft het over 22 doden en een groot aantal gewonden in Omdurman, dat tegenover hoofdstad Khartoem aan de andere oever van de Nijl ligt.

De Rapid Support Forces, de paramilitairen die sinds midden april in oorlog zijn met het Soedanese regeringsleger, hebben het van hun kant over “het tragische verlies van meer dan 31 levens en talrijke gewonden”.

In het nu al bijna drie maanden durend conflict tussen president en legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn vroegere kompaan en RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo zijn al zeker 3.000 doden gevallen. In werkelijkheid is dat waarschijnlijk een grove onderschatting. Bijna drie miljoen Soedanezen zijn op de vlucht geslagen, van wie meer dan een half miljoen naar het buitenland.

VN: “Totaal gebrek aan respect voor mensenrechten”

Bij monde van een woordvoerder hekelde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres “het totale gebrek aan respect voor het humanitaire recht en de mensenrechten”. Dat is vooral zo in de westelijke regio Darfoer, waar de RSF al ruim 20 jaar geleden dood en verderf zaaiden. De regio is nu opnieuw ten prooi gevallen aan geweld met een “etnische dimensie”, aldus een woordvoerder van Guterres. Soedan bevindt zich “op de rand van een burgeroorlog die destabiliserend kan zijn voor de hele regio”, klinkt het.

De VN houden daarom een pleidooi voor de voorstellen die binnen het Oost-Afrikaanse landenblok IGAD zijn gedaan. Maandag komen de staats- en regeringsleiders van vier IGAD-landen bijeen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Ook de twee Soedanese krijgsheren kregen een uitnodiging, maar gingen daar niet op in. Mogelijk sturen ze wel nog een gezant.