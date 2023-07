Bilal El Khannouss wint Africa Cup U23, Gerardo Arteaga naar halve finales Gold Cup

Egypte was op voorsprong gekomen dankzij Mahmoud Saber (10’), maar die kreeg acht minuten na zijn goal rood. Nog voor rust kon Marokko gelijkmaken. Spits Yanis Bagraoui (37’) werkte een knappe assist van El Khannouss af. Na de pauze werd er niet meer gescoord. Pas in de verlengingen kon Marokko het verschil maken dankzij een treffer van invaller Oussama Targhalline (105.+3’).

El Khannouss, die vorige winter ook al met Marokko aanwezig was op het WK in Qatar, werd in het slot van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald.

© EPA-EFE

Arteaga naar halve finales

Goed nieuws was er ook voor Gerardo Arteaga. De linksachter van KRC Genk plaatste zich met Mexico voor de halve finales van de Gold Cup. Arteaga kwam zelf niet in actie en zag vanop de bank hoe zijn ploegmaats Costa Rica met 2-0 over de knie legden. De halve finale wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gespeeld. Mexico treft dan de winnaar van de kwartfinale tussen Guatemala en Jamaica, die komende nacht gespeeld wordt.