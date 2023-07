Vanzeir en NY Red Bulls winnen, Benteke en DC United spelen gelijk tegen Inter Miami

Dante Vanzeir in het rood. — © USA TODAY Sports via Reuters Con

In de Major League of Soccer (MLS) kwamen zaterdagavond met Dante Vanzeir en Christian Benteke twee landgenoten in actie. Vanzeir was met een assist bepalend in de 2-1 zege van de New York Red Bulls tegen New England Revolution. Benteke kwam met DC United niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Inter Miami, de toekomstige club van Lionel Messi.

Vanzeir brak het duel tegen New England Revolution na 58 minuten open met een knappe voorzet. Frankie Amaya kopte de bal tegen de netten en de Red Bulls stonden op voorsprong. Na rood voor New England-middenvelder Latif Blessing twee minuten later leek het zwaarste werk gedaan, maar de bezoekers kwamen langszij via Brandon Bye (76.).

Vanzeir was drie minuten eerder naar de kant gehaald door NY-coach Troy Lesesne en zag vanop de bank zijn vervanger Wikelman Carmona (85.) toch nog de winning goal maken. De Red Bulls klimmen door de zege naar de tiende plaats in de Eastern Conference met 26 punten na 21 wedstrijden, New England is derde met 37 punten na 21 duels.

Christian Benteke — © USA TODAY Sports via Reuters Con

DC United haalde zaterdag voor eigen volk twee keer een achterstand op tegen Inter Miami. De goals van de thuisploeg kwamen van Taxiarchis Fountas (65.) en Nigel Robertha (77.). Voor de bezoekers troffen Benjamin Cremaschi (59.) en Noah Allen (68.) raak. Benteke speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, maar had geen aandeel in de goals. DC United is achtste in de Eastern Conference, met 30 punten na 23 duels, Inter Miami is vijftiende en laatste met 18 punten na 21 wedstrijden.

De top negen van elke divisie plaatst zich aan het einde van het seizoen voor de play-offs.