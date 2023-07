VIDEO. Overtuigend debuut voor NBA-Belg Toumani Camara in Summer League: “Getoond dat ik hier thuishoor”

Toumani Camara heeft zaterdag in Las Vegas zijn eerste wedstrijd voor NBA-club Phoenix Suns gespeeld. De 23-jarige Brusselaar kwam in actie in de Summer League-wedstrijd tegen Milwaukee. Ondanks de 84-75 nederlaag kan onze landgenoot terugblikken op een geslaagd debuut.

Camara speelde 31 minuten en werd met twintig punten de topschutter van zijn team. Hij voegde ook acht rebounds en een steal toe aan zijn statistieken. Na afloop klonk hij dan ook meer dan tevreden. “Ik heb getoond dat ik thuishoor in deze competitie. Er zijn nog heel wat kleine dingen waar ik meer aandacht aan moet besteden, vooral aan rebounds.”

Vooral in het eerste kwart was Camara bijzonder goed bij schot met liefst elf punten: “Ik wou gewoon vroeg mijn stempel drukken”, zei de Belg erover. “Maar ik ga nooit zomaar werpen. Ik kies het shot als het daar is en probeer de juiste keuzes te maken.”

Een droomstart

“Het voelt ook geweldig om dit shirt aan te trekken. Het is een droom die uitkomt, zeker met mijn familie die hier aanwezig is”, kon Camara zijn geluk niet op voor de camera. De Belg werd op 22 juni als 52ste door Phoenix gekozen in de NBA Draft. Dinsdag ondertekende hij een contract voor vier jaar bij het NBA-team, maar enkel zijn plaats bij de ploeg in het seizoen 2023-2024 is gegarandeerd. De drie volgende jaren zijn optioneel. Hij wordt na Didier Mbenga de tweede Belg in de NBA. Mbenga werd met de LA Lakers kampioen in 2009 en 2010, maar werd nooit gedraft.

De Summer League is een voorbereidingstoernooi waarin teams nieuwe spelers kunnen testen. De competitie begon vrijdag en loopt tot 17 juli.

© NBAE via Getty Images