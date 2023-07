Europese finaleplaatsen voor Limburgse BMX-junioren Yorgi Piccart en Dieter Brouns

Op het Europees kampioenschap BMX in het Franse Besançon hebben de Limburgse junioren Yorgi Piccart en Dieter Brouns zich knap kunnen plaatsen voor de finale. Daarin legden ze beslag op een respectievelijk zesde en zevende plek. Het goud ging naar de Let Edgars Langmanis.

De Limburgse afvaardiging bij de junioren maakte in Besançon danig indruk in de achtste-, kwart-, en halve finales. Zo legde Piccart beslag op drie tweede plaatsen terwijl Brouns twee keer tweede werd en zijn halve finale won. Die resultaten konden de twee niet herhalen in de finale, toch blijft de prestatie van de talentvolle streekgenoten tegenover de Europese top erg knap.

Bij de mannen elite ging het goud naar de Nederlandse olympische kampioen Niek Kimmann, de Zwitserse Zoé Claessens zegevierde bij de vrouwen. Volgende maand wacht een nieuwe grote afspraak voor de BMX’ers, dan wordt het WK in het Schotse Glasgow betwist.