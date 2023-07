VIDEO. Dat was even schrikken! Renners in Roemenië stevig opgeschrikt nadat loslopende paarden op het parcours lopen

U herinnert zich vast nog het paard dat in de Strade Bianche Donne Demi Vollering de stuipen op het lijf jaagde. Ook in Roemenië kregen ze gisteren af te rekenen met een dergelijk voorval. In de Sibiu Cycling Tour (waar onze landgenoot Lennert Van Eetvelt zijn kunnen toont, maar gisteren wel zijn kansen in rook zag opgaan door een lekke band) werden de renners opgeschrikt door twee loslopende paarden. Gelukkig zonder ongelukken. De kopgroep hield er enkel “een nieuw wattagerecord en een hoge hartslag” aan over. Bekijk hieronder de beelden.