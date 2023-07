Vandaag op Wimbledon: een showbeest, de opvolgster van Kim Clijsters en heel wat Belgen in het dubbelspel

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn we in het enkelspel bij de laatste zestien beland. En daarin is - opnieuw - geen plaats voor landgenoten. Maar niet getreurd, zowat alle affiches vandaag zijn om van te smullen.

Zo neemt de Rus Andrey Rublev (ATP 7) het op tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 26). De Rus is de favoriet, maar past toch maar beter op. Showbeest Bublik, die uitpakt meer onderhandse opslagen en spectaculaire shots, is dit jaar meer dan in vorm op gras. Sterker nog: hij won dit seizoen al het meeste graswedstrijden van iedereen. Dat Bublik een gevaarlijke klant is, dat weet Rublev als geen ander want eind juni stonden de twee tegenover elkaar in de finale van het ATP-toernooi van Halle. Toen won Bublik in drie sets, ook op gras. Revanche voor Rublev?

LEES OOK. Nog zes Belgen actief in het dubbelspel op Wimbledon na uitschakeling van Zimmermann en kwalificatie Greet Minnen

Bublik — © AP

Actieve Belgen in het dubbel

In het dubbelspel zijn onze landgenoten wel nog talrijk van de partij. Rond half twee komen Joran Vliegen en Sander Gillé in actie. Na hun finale op Roland Garros - die ze weliswaar verloren - heeft het Belgische dubbelpaar nu ook bij de internationale media aan bekendheid gewonnen. Ze nemen het op tegen de Serviër Laslo Djere en Christopher O’Connell uit Australië.

De Belgische dames werken in het dubbel hun wedstrijden af waar ze gisteren al mee begonnen zijn, maar moesten staken door - alweer - regen. Elise Mertens won het toernooi in 2021 en was vorig jaar verliezend finaliste. Met de Australische Storm Hunter staat ze 6-2 en 2-0 voor tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina en de Roemeense Irina-Camella Begu.

Hunter (l) samen met Mertens (r). — © BELGA

Ook Kirsten Flipkens moet samen met de Hongaarse Timea Babos weer aan de bak. In tegenstelling tot Mertens staat zij er minder goed voor. Tegen Lauren Davis en Rosalie van der Hoek werd de eerste set verloren met 2-6, in de tweede set stond het 1-1 toen de speelsters van de baan moesten.

Deze affiches mag u niet missen

Een partij met een bijzonder lading, dat is het minste wat je kan zeggen van de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 20). De twee toppers van weleer zijn beide in uitstekende doen, maar dit duel zal toch vooral eentje met het mes tussen de tanden zijn om een andere reden. Wit-Rusland steunt immers Rusland bij de oorlog in Oekraïne. Verwacht op het einde van de partij dan ook geen handshake aan het net van Svitolina voor de Wit-Russische.

Nog een partij om naar uit te kijken is die tussen landgenoten Anastasia Potavova (WTA 23) en Mirra Andreeva (WTA 102). En vooral die laatste is een echte sensatie. Met haar 16 jaar is ze de jongste ongerangschikte speelster ooit die op Wimbledon de derde ronde haalt. Ze staat daarmee op gelijke hoogte van Coco Gauff en ene Kim Clijsters.

Mirra Andreeva is amper 16 jaar. — © AFP

Ook de wedstrijd tussen Novak Djokovic (ATP 2) en Hurbert Hurkacz (ATP 18) is een mooie partij. Djokovic surft met het grootste gemak door het toernooi en verloor nog geen set. Kan de boomlange Pool Hurkacz daar verandering in brengen?