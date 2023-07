Eén dode en verschillende gewonden bij mesaanval in Duitsland

Bij een mesaanval in Bad Hönningen, in het westen van Duitsland, is zaterdag één persoon om het leven gekomen en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie meegedeeld.

De politiediensten van de deelstaat Rijnland-Palts geven voorlopig geen bijkomende informatie over de identiteit van de dader of van het dodelijke slachtoffer. Er wordt ook geen mededeling gedaan over het aantal gewonden en over de ernst van de verwondingen.

De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer, zo klinkt het wel.