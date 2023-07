Griekse premier Mitsotakis krijgt vertrouwen van parlement en kan aan tweede ambtstermijn beginnen

Na een drie dagen durend debat over de beleidsverklaringen, kreeg de regering zoals verwacht het vertrouwen van een meerderheid van de parlementsleden. Nea Dimokratia, de enige regeringspartij, bezet 158 van de 300 zetels in het Griekse parlement.

In een toespraak voor het parlement beloofde Mitsotakis de institutionele en economische hervormingen te versnellen. “De verkiezingen hebben aangetoond dat Griekenland een tijdperk van grote veranderingen is binnengetreden”, klonk het. “De opdracht die de meerderheidspartij heeft gekregen is om snel vooruitgang te boeken.” Ook beloofde de premier om “met verdere digitalisering de bureaucratie te vernietigen”.

Nea Dimokratia had bij de parlementsverkiezingen van 25 juni een duidelijke overwinning geboekt. De partij haalde 40,56 procent van de stemmen binnen.