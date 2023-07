Verkiezingen in Oezbekistan op maat van president Mirzijojev

De presidentsverkiezingen in de gewezen Sovjetrepubliek vinden plaats in de nasleep van een grondwettelijk referendum, dat ruim twee maanden geleden georganiseerd werd. Er werd toen een verlenging van de ambtstermijn van de president – van vijf naar zeven jaar – goedgekeurd. In één moeite door werd voor de huidige president ook de teller van het aantal ambtstermijnen op nul gezet. Mirzijojev, die sinds 2016 aan de macht is, zou dus nog veertien jaar lang president kunnen blijven.

Het lijdt ook maar weinig twijfel dat Mirzijojev zondag het laken naar zich toe zal trekken. Zijn drie tegenkandidaten genieten nauwelijks bekendheid bij de bevolking. “Hun kandidatuur is slechts een kunstmatig middel om een politieke strijd aan te tonen, die in werkelijkheid onbestaande is”, zegt de Oezbeekse politicoloog Farkhod Talipov aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

Bovendien wordt de pers in het Centraal-Aziatische land grotendeels door het regime gecontroleerd. Internationaal worden ook regelmatig vraagtekens geplaatst bij de vrijheid van verkiezingen in het land. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa spreekt ditmaal van een “discrete campagne, die de afwezigheid van een oppositie ten opzichte van de uittredende president weerspiegelt”.

Toch profileert Mirzijojev zichzelf als een hervormer die een nieuw tijdperk zal inluiden voor zijn land. De president belooft werk te maken van economische ontwikkeling en internationale openheid. Op die manier hoopt hij Oezbekistan ook aantrekkelijker te maken voor buitenlandse toeristen en investeerders.