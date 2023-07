Twee caravans uitgebrand op Heidestrand in Zonhoven: Vakantiegangers met sirene gewekt

Op camping Heidestrand in Zonhoven zijn zondagmorgen twee stacaravans uitgebrand. Vakantiegangers probeerden het vuur nog te blussen maar dit lukte niet. De brand brak uit in een caravan waarvan de eigenaar afwezig was. De oorzaak is niet bekend.

Rond 4.30 uur kreeg de brandweer van de zone Zuid-West Limburg de noodoproep binnen. Het vuur woedde hevig. De vakantiegangers uit de omliggende caravans probeerden het vuur met de tuinslang te bedwingen, maar dat lukte niet. De vlammen laaiden hoog op. “De brand is uitgebroken in een stacaravan waar de eigenaar niet aanwezig was. We kunnen dus niet achterhalen hoe het vuur ontstond. Nog een tweede stacaravan is in de brand gebleven”, zegt brandweerofficier Timmermans. De brandweer - die met tankwagens het kampeerterrein opreed - kon vermijden dat nog een derde caravan verloren ging.

Sirene

Uit veiligheid en voorzorg heeft politie LRH alle vakantiegangers op dat vroege uur gewekt door de luide sirene van hun politievoertuig. Niemand raakte gewond. De eigenaar van de afgebrande caravan wordt verwittigd. De bewoner van de caravan die mee in de brand werd gesleurd, is zijn vakantieverblijf ook kwijt.