Greet Minnen op Wimbledon naar achtste finales dubbelspel dankzij “goed tennis op de juiste momenten”

Greet Minnen heeft zich zaterdag, aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar, gekwalificeerd voor de derde ronde (achtste finales) van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon. Minnen en Bondar versloegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs, de vijfde reekshoofden in Londen, in drie sets.

“Het was een moeilijke wedstrijd met veel ups en downs, maar we hebben ons toch staande weten te houden. Gelukkig haalden we ons beste tennis naar boven op de juiste momenten”, vertelde de 25-jarige tennisster uit Turnhout na afloop van de partij.

“We moeten wel toegeven dat Demi niet honderd procent fit was. Ze had wat last van haar rug. Het blijft natuurlijk wel mooi om te winnen tegen de vijfde reekshoofden.”

Opslag als wapen

Voor haar ploeggenote had Minnen achteraf enkel lovende woorden over. “Ik speel graag met Bondar. We spelen allebei agressief tennis en we hebben allebei een goede opslag, wat erg handig is op gras. De opslag van Anna is een echt wapen en bovendien speelt ze graag dicht bij het net.”

Minnen (l) met Bondar (r) op Wimbledon. — © BELGA

Minnen speelt haar beste dubbeltoernooi op Wimbledon tot nu toe. Bij drie vorige deelnames eindigde het twee keer in de tweede ronde en vorig jaar al in de eerste, na een nederlaag tegen Elise Mertens en de Chinese Zhang Shuai, die uiteindelijk de finale bereikten.

“We hopen natuurlijk ze ver mogelijk te geraken. We weten wel nog niet tegen wie we onze volgende wedstrijd spelen omdat het toernooi momenteel stil ligt door de regen. Maar we voelen ons goed en hopen nog meer topwedstrijden te spelen.”