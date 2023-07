Code oranje voor onweer in Limburg: “Hagelbollen tot 5 centimeter doorsnede mogelijk”

Het belooft zondag vooral in de late namiddag en in de vooravond bijzonders fors te gaan onweren. Het KMI waarschuwt voor “zware regenval, grote hagelstenen, felle rukwinden, wateroverlast, én blikseminslagen”, en heeft code oranje afgekondigd voor het oosten van het land.

De weersvoorspellingen voor zondag. — © KMI

Het is zondagochtend op de meeste plaatsen nog droog met zon en wolkensluiers. De maxima zullen vandaag vermoedelijk liggen rond 23 graden aan zee, en tussen 27 en 33 graden in het binnenland.

“Tot de middag blijft het relatief zonnig”, zegt ook Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Dat speelt ook een rol in de ontwikkeling van die verwachte onweders: de temperatuur gaat vrij snel fors omhoog, tot plaatselijk zelfs 33 graden in het oosten van het land, terwijl het in het westen van het land tot 10 graden kouder kan zijn. Dat grote temperatuurverschil zorgt voor een onstabiel front, waarin tussen 14 en 16 uur onweders zullen ontstaan”, aldus Roose. “Twee uur later – van pakweg 16 tot 19 uur – zullen die in activiteit toenemen, en is de kans op onweer het grootst, boven het centrum en het oosten van het land.”

“In de namiddag komen er talrijke buien tot ontwikkeling, die op verscheidene plaatsen fel worden en gepaard gaan met onweer, veel neerslag, hagel, en windstoten tussen 70 en 90 kilometer per uur”, waarschuwt ook het KMI.

Onweders

Daarbij kan er “plaatselijk 20 tot 40 liter per vierkante meter regen vallen op een uur tijd (of zeer lokaal meer)”, aldus het KMI. “Plaatselijk kunnen er grote hagelstenen (tot 4 of 5 cm doorsnede) vallen, en/of kunnen er felle rukwinden (tot 90 km/u of zeer plaatselijk meer) voorkomen. Er kan lokaal ook hinder/schade veroorzaakt worden door wateroverlast, blikseminslagen, hagel, en/of windstoten.”

Volgens het KMI zijn er trouwens ook “tijdens de avond en het eerste deel van de nacht nog felle onweersbuien mogelijk, met veel neerslag in korte tijd en zware windstoten”.

Voorzorgsmaatregelen

© KMI

Het KMI heeft dan ook code oranje (van 14 tot 20 uur) afgekondigd voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg – “vooral omdat het criterium voor de grootte van de hagelstenen bereikt wordt”, aldus het KMI. “We volgen de situatie op, en kunnen indien nodig ook andere provincies opschalen naar code oranje”, klinkt het.

In het westen van het land zijn de risico’s kleiner: in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen geldt (van 13 uur tot 1 uur zondagnacht) code geel, in West-Vlaanderen zelfs code groen. “Maar ook in die regio’s is een stevige onweersbui niet uitgesloten”, aldus het KMI.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeerde zaterdagavond ook alvast het noodnummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan je rechtstreeks een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel nummer 112 voor dringende situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, vraagt de FOD Binnenlandse Zaken.

(Lees verder onder de infografiek.)

© KMI

Brusselse parken gesloten, Zaventem past feestprogramma aan

In Brussel zijn de gewestelijke parken, natuurreservaten, bossen en het Zoniënwoud vanaf 12 uur gesloten voor het publiek, “wegens de aangekondigde windstoten van meer dan 80 km/u”, meldt Leefmilieu Brussel. Aan de ingangen zullen berichten worden opgehangen, en de parkwachters zullen het publiek informeren. Leefmilieu Brussel raadt aan om niet in de buurt van bomen te komen. Het einde van dat toegangsverbod is gepland voor maandagochtend.

In Zaventem worden de geplande festiviteiten voor de Vlaamse feestdag dan weer aangepast. Die kunnen namelijk niet doorgaan in het gemeentelijke park, er wordt dan ook gewerkt aan een aangepast programma. De gemeente vraagt inwoners om zich in te informeren via de gemeentelijke informatiekanalen.

(Lees verder onder de foto.)

Archiefbeeld — © Bart Dewaele

Volgende week

Maandag start in de meeste streken zonnig. In het oosten wordt het grijs met lage bewolking of mist. Later krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar links of rechts kan een buitje vallen. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden.

Dinsdag wordt het opnieuw een warme en zwoele dag, met maxima van 26 tot 30 graden. Er is veel zon met soms enkele hoge sluierwolken of stapelwolken. Aan het einde van de namiddag, maar vooral tijdens de avond en nacht, vergroot de kans op een bui.

Van woensdag tot vrijdag wordt het koeler, met maxima van 19 tot 23 graden. Het wordt wisselvallig met afwisselend opklaringen en wolkenvelden, en soms enkele buien.