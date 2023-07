Astana wil Cavendish overtuigen Tour 2024 te rijden: “Wij willen hem de kans geven, het is aan hem”

Als het van Astana-baas Alexandre Vinokourov afhangt, dan zal Mark Cavendish toch nog een gooi kunnen doen naar een 35ste etappezege in de Tour, waarmee hij alleen recordhouder zou worden voor Eddy Merckx. Cavendish zei in de Giro dat dit zijn laatste seizoen zou zijn, maar Vinokourov wil de Britse sprinter overtuigen er nog een jaar bij te doen. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe.

Mark Cavendish was in Bordeaux nog dicht bij een ritzege, maar een dag later, in de achtste Tourrit van Libourne naar Limoges spatte die droom op het asfalt uit elkaar. Sleutelbeenbreuk en einde Tour.

© AFP

Maar als het van Alexandre Vinokourov afhangt, krijgt de 38-jarige spurter alsnog een kans.

“We willen dat Mark doorgaat in 2024 en zijn 15de Tour de France kan rijden om zijn 35ste etappe te winnen”, zei Vinokourov aan L’Equipe. “Ik heb zelf een dijbeenbreuk opgelopen in 2011 in de Tour en dat zou mijn laatste jaar worden, maar ik wilde niet zomaar stoppen. Ik bleef en vocht hard om het jaar daarop de Olympische Spelen in Londen te winnen. Mark heeft dezelfde mentaliteit en vastberadenheid om zijn ultieme doel te bereiken. We zijn klaar om hem die kans te geven. Maar het is aan hem.”