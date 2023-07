Michael van Gerwen deelt geen cadeautjes uit op verjaardag van Dimitri Van den Bergh en wint de finale in Polen

De onverstoorbare Nederlander Michael van Gerwen is er niet de man naar om cadeautjes uit te delen. Ook niet op de 29ste verjaardag van Dimitri Van den Bergh, die in de finale van de Poland Darts Masters met 8-3 de duimen moest leggen.

Van Gerwen is niet de minste en dat mocht Van den Bergh ondervinden. In de zesde leg vierde “The Dreammaker” een maximumscore van 180, maar de Nederlander haalde die met een 11-darter alsnog onverstoord binnen en kwam zo op 4-2, het kantelpunt in de wedstrijd.

Van Gerwen liet onze landgenoot niet meer in de partij komen en won met 8-3 dankzij een gemiddelde van 113.

In de halve finales had Van den Bergh een spannende partij tegen Gerwyn Price naar zich toegetrokken met 7-6. Gerwen had dan weer minder moeite met Smith. Het werd 7-3.

In de kwartfinales, die eerder vandaag werden gespeeld, zette Van den Bergh thuisspeler Krzysztof Ratajski opzij met 3-6.