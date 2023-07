Nog zes Belgen actief in het dubbelspel op Wimbledon na uitschakeling van Zimmermann en kwalificatie Greet Minnen

In de tweede ronde ging de 27-jarige Brusselse Kimberley Zimmermann, aan de zijde van de Russin Yana Sizikova, in twee sets (7-5 en 6-4) onderuit tegen de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi, samen het dertiende reekshoofd. De partij duurde anderhalf uur.

Eerder op de dag plaatste Greet Minnen zich, aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar, wel voor de derde ronde van het dubbelspel. Minnen en Bondar klopten de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs, de vijfde reekshoofden in Londen, in drie sets (6-4, 4-6 en 6-4).

Met Elise Mertens en Kirsten Flipkens zijn er nog twee Belgische vrouwen actief in het dubbelspel op Wimbledon. Bij de mannen zitten Sander Gillé en Joran Vliegen nog in het toernooi.

Regen spelbreker

Voor Sander Gillé en Joran Vliegen is Wimbledon nog steeds niet van start gegaan. Het regenweer in Londen hield de runners-up van Roland-Garros ook zaterdag binnen. Hun partij in de eerste ronde van het dubbelspel tegen de Serviër Laslo Djere en de Australiër Christopher O’Connell werd nu naar zondag verplaatst.Ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens moeten zondag opnieuw het gras op. Mertens, aan de zijde van de Australische Storm Hunter, en Flipkens, die een duo vormt, met de Hongaarse Timea Babos, begonnen zaterdag wel aan hun wedstrijd in de tweede ronde van het dubbelspel, maar moesten gaan schuilen. Mertens deed dat bij een 6-2, 2-0 voorsprong tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Oekraïense Anhelina Kalinina, Flipkens bij een 6-2, 1-1 achterstand tegen de Amerikaanse Lauren Davis en de Nederlandse Rosalie van der Hoek.