IN BEELD. Afro Latino toont alle kleuren van de regenboog: waaiervorming op de wei

U hoeft maar twee seconden op Afro Latino in Genk rond te lopen, en u weet dat u niet op Graspop bent, zelfs als u potdoof bent. Nauwelijks zwart en gescheurde jeans te bespeuren maar kledij die meer kleuren bevat dan feitelijk mogelijk is. Geheel en al in lijn met de tropische soundtrack uiteraard.

Degene die op het idee kwam om waaiers te verkopen, heeft op één zaterdag zijn hele jaaromzet goedgemaakt, vermoeden we. Waaiervorming overal op de wei, om toch maar een beetje koelte toegewuifd te krijgen in zweterige plaktoestanden gelinkt aan de 33 graden op de thermometer. Het nieuw ingerichte terrein op Thor Waterschei - nu ook met de gerestaureerde schachtbok in gebruik - levert gelukkig ook veel meer schaduwplekken op dan het voormalige festivalterrein in Bree. Veel volk trouwens op dag twee, veel meer dan de vrijdag. Zo’n 8000 bezoekers, waarvan een pak Jason Derulo willen zien.

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir