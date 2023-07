“Het warmt snel op, namiddag neemt de kans op onweer toe”

Zondag is het in Limburg eerst nog vrij zonnig. Het warmt snel op naar maxima rond 30°C of nog wat meer. De hoogste temperaturen zijn in het oosten van de provincie te verwachten aangezien daar de zon het langst zal kunnen schijnen. Vanwege de hoge luchtvochtigheid zal het zwoel aanvoelen.

In de loop van de namiddag neemt de kans op onweer toe. Op sommige plaatsen kan dat onweer hevig zijn, zeer lokaal is er ook hagel mogelijk. In het slechtste geval kan er lokaal ook een rukwind van meer dan 80 km/u passeren. Op de meeste plaatsen zal het zoals steeds wel weer meevallen, maar dit is dus waar rekening mee moet worden gehouden.

Op dit moment geldt dezelfde verwachting voor elke locatie in Limburg aangezien geen enkele weercomputer precies kan voorspellen waar en wanneer de buien over Limburg zullen trekken. Laat staan op welke locatie de buien vervolgens het hevigst zullen zijn. Pas in de loop van zondag gaan we op basis van de radarbeelden kort van tevoren kunnen zien waar de buien zich zullen gaan concentreren, en wanneer ze over een bepaalde regio verwacht kunnen worden. Al kunnen sommige buien ook plots uit het niets boven onze hoofden ontstaan.

In de loop van de avond trekken de buien weg en wordt het rustig

