Vrouw die been verloor bij ongeval met loopband op luchthaven, leert weer lopen

De Thaise vrouw die eind juni haar been verloor nadat ze vast kwam te zitten in een loopband op de luchthaven van Bangkok, heeft haar eerste stappen gezet sinds het ongeval.

Het tragische ongeval gebeurde, volgens de officiële communicatie van de luchthaven, toen drie bouten losraakten die een metalen plaat van de loopband samenhielden. De 57-jarige vrouw zakte met haar been door de opening die daardoor ontstond. Daarbij werden volgens getuigen haar spieren, pezen en botten doorgesneden. Een medisch team kreeg haar niet los en besloot haar linkerbeen boven de knie te amputeren. De vrouw werd vervolgens samen met haar been afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis slaagden chirurgen erin het been weer aan haar lichaam te zetten, hoewel ze aanvankelijk, in een ander ziekenhuis, bot ving. Ruim een week na de feiten leert de vrouw alweer lopen.

Volgens haar zoon klaagde de vrouw dat ze zich “weer een kind voelt dat moet leren lopen” en heeft ze gezworen de luchthaven aan te klagen. De directeur van het vliegveld betuigde had eerder al te kennen gegeven dat de luchthaven alle medische kosten van de vrouw zal betalen en openstaat voor een aanvullende compensatie. “Mijn moeder heeft vijftien minuten gelopen en moet elke dag oefenen. Het is heel bemoedigend”, zei de zoon nog. “Ze is nog steeds zo mooi als altijd, ondanks alles wat er is gebeurd.”