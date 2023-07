Engeland wint EK U21, Spanje ziet goal afgekeurd en mist diep in de blessuretijd strafschop

Engeland heeft de Europese voetbaltitel U21 op zak gestoken. De Engelse jongens van coach Lee Carsley klopten in de finale in het Georgische Batumi Spanje met 1-0.

De jonge Three Lions hadden voldoende aan een afgeweken vrijschop van Manchester City-middenvelder Cole Palmer (45.+4), in de blessuretijd van de eerste helft, voor de overwinning. De bal ging via ploeggenoot Curtis Jones (Liverpool) tegen de netten. Na de goal liepen de gemoederen hoop op bij beide teams, met onder meer een rode kaart voor de Engelse assistent Ashley Cole.

Spanje leek zeven minuten na de pauze gelijk te maken dankzij een rake kopbal van Abel Ruiz. De aanvaller van het Portugese Braga en kapitein van de Spaanse U21 stond echter buitenspel en de goal werd op aangeven van de VAR afgekeurd.

Spanje bleef zijn kans gaan en kreeg acht minuten in blessuretijd een strafschop toegekend na hands van Levi Colwill (Chelsea). Ruiz zette zich achter de bal, maar vond de Engelse doelman James Trafford (Manchester City) op zijn weg.

© AFP

De Spanjaarden kregen nog twee kansen in de herneming, maar faalden telkens. Engeland had de Europese titel beet. De jonge Three Lions kregen het hele toernooi geen enkele tegengoal binnen.

De Engelse jeugdploegen spelen al enkele jaren op een erg hoog niveau. Vorig jaar werden de Engelse U19 Europees kampioen in Slovakije. De Engelse U17 werden in 2017 wereldkampioen in India. Bij de U21 dateerden de vorige twee Europese titels van 1982 en 1984.

De Belgische beloften slaagden er na twee draws (0-0 tegen Nederland en 2-2 tegen Georgië) en een nederlaag (2-1 tegen Portugal) niet in de groepsfase op het EK U21 te overleven.