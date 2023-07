Pech voor Lennert Van Eetvelt in Roemenië: lekke band en geen volgwagen, dus op de velg naar boven, maar jury heeft geen medelijden

Brute pech voor Lennert Van Eetvelt zaterdag in de koninginnenrit van de Ronde van Roemenië of de Sibiu Cycling Tour (2;1). De geletruidager kreeg in de laatste drie kilometer af te rekenen met een lekke achterband. Aangezien de volgwagens geweerd werden van de slotklim, kon Van Eetvelt geen nieuw achterwiel krijgen. De renner van Lotto Dstny moest op de velg dan maar verder en kwam lang na het groepje waarvan hij oorspronkelijk deel uitmaakte over de eindmeet gebold.

De podiumceremonie werd lang uitgesteld omdat de wedstrijdcommissarissen beraadslaagden over de zaak. Uiteindelijk werd Matteo Badilatti op het podium geroepen om de gele leiderstrui in ontvangst te nemen. Lennert Van Eetvelt zakt terug naar plaats vier

“Ik voelde op twee kilometer van de eindmeet mijn achterband leeglopen. Op die slotklim waren er geen volgwagens toegelaten dus kon ik ook niet van wiel of fiets wisselen. Het is echt zuur om op die manier uit de gele leiderstrui gebonjourd te worden”, reageerde Van eetvelt. “Dit was zeker mijn fout niet en het is jammer dat de wedstrijdjury de drie kilometerregel niet hanteerde. Ze hadden op die slotklim ook iets moeten voorzien hebben voor renners met pech. kenden. Ik moest verder op een lekke band en verloor op die manier alsmaar meer voeling met de kop van de koers.”

“Ritwinnaar Schachmann vormde niet echt een probleem voor mij want hij stond ver achter in het algemeen klassement. Ik hield wel de rest van de concurrenten in het oog en focuste me op hen. Tot ik dan voelde dat ik lek stond. Het is jammer zo te verliezen. De ploeg leverde fantastisch werk en alles zag er goed uit tot de laatste twee kilometer. Ik moet me bij de beslissing van de wedstrijdjury neerleggen, maar leuk is het zeker niet.”