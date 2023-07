Het BK Tijdrijden, maar verder steeds “net niet”: Waarom Wout van Aert niet moet panikeren met grootste droogte bij Jumbo-Visma sinds 2018

Wout van Aert (28) is allesbehalve op de dool, maar die eerste ritzege in deze Tour blijft ook na rit 8 voorlopig nog in de lucht hangen. Op de Puy de Dôme gaat hij zich opnieuw moeten dubbel plooien voor Jonas Vingegaard, dus is het haast zeker dat hij zonder ritzege de eerste rustdag tegemoet gaat. “We gaan nog vaak aan de bak moeten voor Jonas, maar ik hoop toch ook zelf die nul nog weg te vegen”, klonk het bij Van Aert.