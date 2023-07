Meer dan duizend Parijzenaars komen ondanks verbod op straat

Hoewel de rechtbank een protestmars op zaterdag in Parijs heeft verboden, zijn inmiddels al meer dan duizend demonstranten de straat opgetrokken in het centrum van de Franse hoofdstad. Ze verzetten zich tegen politiegeweld en etnische profilering.

Aanleiding voor de verboden mars is de herdenking van Adama Traoré, een 24-jarige zwarte man die precies zeven jaar geleden om het leven kwam kort na zijn arrestatie. Het recente overlijden van de 17-jarige Nahel, die op 27 juni door de politie werd neergeschoten, heeft het ongenoegen over de Franse ordediensten opnieuw aangewakkerd.

De rellen van de afgelopen weken waren voor de rechtbank de reden om de herdenkingsmars voor Traoré dit jaar te verbieden. De risico’s op verstoring van de openbare orde zijn volgens de rechter nog te groot.

© AP

Maar daar hebben de demonstranten geen oren naar. Ook verschillende politici nemen ondanks het verbod deel aan het protest. Een aantal vakbonden en organisaties hebben hun leden zelfs opgeroepen om toch te gaan demonstreren. Ook op tientallen andere plekken in Frankrijk vinden herdenkingsmarsen voor Traoré plaats.

De politie vreest dat de demonstraties tot nieuwe rellen kunnen leiden. Na vijf gewelddadige nachten die in meerdere Franse steden tot grote vernielingen hebben geleid, was de rust de afgelopen week juist langzaam teruggekeerd. In totaal werden tijdens de rellen zeker 3.700 mensen gearresteerd, van wie minstens 1.160 minderjarigen.