Grote zoekactie naar vermist persoon in Oostende, maar die wordt op strand aangetroffen

In Oostende was zaterdagavond een grootschalige zoekactie aan de gang naar een vermist persoon. De hulpdiensten waren massaal aanwezig om de redders te helpen. De 55-jarige man met Russische nationaliteit bleek al die tijd gewoon op het strand te zitten.

Het mooie weer bracht heel wat dagjestoeristen met zich mee naar Oostende en daar gaan ook de nodige gevaren mee gepaard. De redders werden zaterdagavond gealarmeerd toen een 55-jarige man met Russische nationaliteit al een uur spoorloos bleek te zijn. De procedure voor vermiste personen werd onmiddellijk in gang gezet. Er werd zowel op zee als op het land met man en macht gezocht naar de man.

Na een paar uur zoeken werd de man levend en wel terug gevonden. Waar hij had gezeten? Gewoon wat verderop op het strand. “De man zat 1.5 kilometer verder op het strand”, zegt hoofdredder Jonathan Devos. “Hij was zich van geen kwaad bewust en had geen flauw idee dat iedereen op zoek was naar hem.”