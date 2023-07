Het had anders gekund. De aankomst was ook Van der Poel op het lijf geschreven, in een regio die hem bijzonder nauw aan het hart ligt, na een week waarin Van der Poel best eens een cadeautje mocht terugkrijgen. Toch trok Alpecin-Deceuninck opnieuw de kaart van Jasper Philipsen. Limoges leverde het ultieme bewijs: de broers-Roodhooft zetten àlles op het groen.