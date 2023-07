Ook de tweede Tour van Steff Cras (27) eindigt niet in Parijs. De Kempenaar smakte als gevolg van een onvoorzichtige toeschouwer in de finale van de achtste etappe van Libourne naar Limoges tegen het asfalt en moest de strijd staken. Uitgerekend op het moment dat het Belgische publiek Cras, dertiende in de tussenstand, begon te ontdekken.