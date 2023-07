Vrouw rijdt verse asfaltlaag kapot, schade bedraagt 20.000 euro: “Ik voelde me bedreigd, maar dit had nooit mogen gebeuren”

Een vrouw heeft donderdag een nieuw aangelegde asfaltlaag beschadigd op het Laar in Ekeren. Ze reed de werfzone in ondanks de aanwezige signalisatie, tot woede van de werkmannen ter plaatse. “Ik voelde me bedreigd maar dit had nooit mogen gebeuren”, beseft de vrouw. De aannemer raamt de schade op zeker 20.000 euro.

Het incident speelde zich donderdagvoormiddag af in Ekeren. In het Laar voert een aannemer asfalteringswerken uit, waardoor de straat tussen de Kapelsesteenweg en de Burgemeester Eduard Waghemansbrug afgesloten is. De werken zorgden voor de nodige frustraties in de buurt, het Laar is een drukke doorgangsweg en volgens verschillende buurtbewoners laat de signalisatie voor de omleidingsroute te wensen over.

Opgekropte frustraties

De werkmannen ter plaatse deelden ongewild in die frustraties, want verschillende bestuurders lapten deze week de regels aan hun laars en reden ondanks het verbod de straat toch in. De spreekwoordelijke druppel te veel was donderdagmorgen, toen een buurtbewoonster de straat inreed.

© Robin Fasseur

“De werkmannen gooiden met een borstel naar mij en waren meteen verbaal zeer agressief. Laat me duidelijk zijn: ik weet dat ik een fout gemaakt heb en ik had die straat niet mogen inrijden, maar ik was wel enorm geschrokken door hun reactie. Ze wilden hun opgekropte frustraties waarschijnlijk op mij uitwerken”, doet de vrouw haar verhaal. Ze wenst anoniem te blijven.

Schrik

De wegenwerkers verwittigden de politie en stelden dat de vrouw ‘na enig manoeuvreerwerk aan hoge snelheid wegreed’, maar dat wil de vrouw graag weerleggen. “Ik voelde me in het nauw gedreven en had oprecht schrik. Daarom ben ik er ook doorgereden toen ik de kans kreeg.”

© Robin Fasseur

De politie kon de vrouw aan de hand van verklaringen en beelden van getuigen identificeren. “Zij zal uitgenodigd worden voor verhoor”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

De asfaltlaag raakte beschadigd en moest opnieuw aangelegd worden. Volgens onze informatie wordt de schade op zeker 20.000 euro geraamd. We probeerden de aannemer te contacteren voor een reactie, maar het bedrijf was vrijdag niet meer bereikbaar.