Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt: “Zonder staatshervorming vrees ik een revolutie”

Le Soir sprak de Vlaams minister van onder meer Omgeving en Energie naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Zuhal Demir maakte van de gelegenheid gebruik om het belang van een nieuwe staatshervorming na verkiezingen van 2024 te benadrukken.

“Als de staatsstructuur niet verandert, denk ik niet dat de Vlamingen dat nog zullen aanvaarden”, zegt Demir. “Ik voel de woede van de mensen. Het politieke systeem moet veranderen. (...) In het huidige systeem is België geen democratie meer. Geld wordt uitgegeven, niemand wordt ter verantwoording geroepen en het zijn de Vlamingen die betalen.”

Volgens de sterkhouder van de N-VA voelen Vlaamse gezinnen met twee werkende ouders “zich uitgeknepen als citroenen”. Daarom moeten we volgens Demir “de democratie terugbrengen naar de gemeenschappen”. De politica herhaalt daarbij dat België “geen democratie” meer is. “Vraag het maar aan de Vlamingen. Wie zijn die mensen op het federale niveau? Heb ik op die mensen gestemd? Nee! En de keer daarvoor was er geen Waalse meerderheid (de MR was de enige Franstalige partij die deel uitmaakte van de regeringen-Michel en -Wilmès, red.). Sorry, dat is niet democratisch”, duidt Demir haar stelling.

Komt er geen staatshervorming, dan vreest Demir naar eigen zeggen een revolutie. “Als we niet willen dat er een revolutie uitbreekt, moeten politici de intelligentie hebben om aan tafel te gaan zitten en de zaken onder handen te nemen. Ik ben echt bang dat mensen de straat op zullen gaan (...) en zich tegen de politie, het gerecht en de politiek zullen keren.”