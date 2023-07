WIMBLEDON. Vier uur hard zwoegen, maar Carlos Alcaraz wint prachtige strijd van Nicolas Jarry, ook Medvedev moet knokken

Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz heeft zich gekwalificeerd voor de vierde ronde op Wimbledon. Makkelijk ging het echter niet voor de Spanjaard. Op Centre Court haalde Alcaraz het in de derde ronde in vier sets (6-3, 6-7 (6/8), 6-3 en 7-5) van de Chileen Nicolas Jarry (ATP 28), het 25ste reekshoofd. De partij duurde drie uur en 58 minuten.

De Spanjaard leed zijn eerste setverlies dit jaar op Wimbledon. De wedstrijd kon tussen de regenbuien in Londen onder het gesloten dak van Centre Court gespeeld worden. Nicolas Jarry serveerde uitstekende en dwong Alcaraz mentaal tot het uiterste, maar de Spanjaard behield zijn cool en wist nog net een vijfde set te ontlopen.

Bij de laatste zestien neemt Alcaraz het op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 21), het negentiende reekshoofd, en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 38), verliezend finalist van 2021.

De pas twintigjarige Alcaraz staat voor de derde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Bij zijn debuut in 2021 moest hij vrede nemen met de tweede ronde, vorig jaar ging hij er in de vierde ronde uit. Zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi behaalde de Spanjaard vorig jaar in New York, met winst op de US Open. Op Roland Garros ging hij er vorige maand in de halve finales uit tegen de latere winnaar Novak Djokovic, nadat hij tijdens het duel last had gehad van krampen.

Ook Medvedev moet knokken tegen Fucsovics

Medvedev verloor tegen Fucsovics voor het eerst dit toernooi een set, maar hij herpakte zich en door de drie daaropvolgende sets te winnen, stootte hij door.. In de achtste finales wacht hem een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 37) en de Amerikaan Tommy Paul (ATP 15), het zestiende reekshoofd.

Medvedev evenaart met zijn plaats bij de laatste zestien zijn beste resultaat op het Londense gras. Ook in 2021 haalde hij de vierde ronde. Op de drie andere grandslamtoernooien haalde de Rus al minstens de kwartfinale. Met de US Open van 2021 staat er één grandslamtoernooi op zijn erelijst. Een jaar eerder had hij de ATP Finals gewonnen.

Vorig jaar was hij er door de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers niet bij op Wimbledon. De organisatie nam die beslissing na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.