Rotem uur zonder stroom door kabelfout

Gezinnen van 19 straten tussen de Rijksweg en de Zuid-Willemsvaart, alsook tussen de grens met Elen en Dilsen op grondgebied Rotem werden getroffen door de stroomonderbreking. Naast de stroompanne bleek ook het internetverkeer traag te lopen. “We hebben een kabelfout genoteerd om 17.24 uur,” aldus een woordvoerder van Fluvius. “Onze medewerkers hebben de fout onmiddellijk gevonden en voorlopig het probleem kunnen oplossen. Dit wil zeggen dat de getroffen gezinnen rond 17.30 uur opnieuw stroomvoorziening hadden. De fout in de kabel gaan we pas maandag of dinsdag volledig herstellen. Bij de werken die maandag of dinsdag gaan uitgevoerd worden zal niemand hinder ondervinden.” (mmd)