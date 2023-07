Beste Belg Steff Cras kwaad na opgave: “Je hebt geen respect voor de renners”, Simon Yates en Mikel Landa verliezen tijd

De achtste Tourrit van Libourne naar Limoges leverde jammer genoeg ook een aantal pechvogels op. Het grote nieuws was uiteraard de opgave van Mark Cavendish, maar ook Steff Cras, de beste Belg op een dertiende plaats in het algemeen klassement, werd door een val in de nerveuze slotkilometers uitgeschakeld. Hij maakte zich kwaad op de toeschouwer die de val veroorzaakte. Simon Yates, de klassementsman van Jayco-Alula, bereikte wel de finish, maar verloor 47 seconden.