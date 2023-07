Danaë (21) tongzoent met Milo van Goldband op podium van Cactus Festival: “Ik maakte de klik en ging er gewoon voor”

Ze is nog aan het bekomen, zegt ze. “En sorry voor de hese stem.” Die klinkt inderdaad een beetje schor. “Ik heb zo hard geroepen en gezongen gisteren.” Een mens zou voor minder gaan roepen, wanneer je kan zoenen met je idool. Op een podium. Voor de ogen van tienduizenden mensen. Dat ging zo: “Ik had een bordje gemaakt met de vraag of Milo me wilde kussen”, vertel Danaë. “Toen het concert begon, heb ik het meteen in de lucht gehouden en vrij snel had hij het gezien. Ik zag hem de zinnen een voor een lezen en hij gaf me een blik. Zo eentje van: ik heb het wel gezien.”

Toen al was het hek van de dam. “Ik was al meteen enthousiast en zenuwachtig. En dan ineens, na enkele songs, zei Boaz van de groep: er is hier ergens een meisje met een bord voor Milo.” Danaë werd vervolgens het podium op geroepen en wandelde schijnbaar nonchalant richting haar favoriete bandlid. “Ik was wel extreem zenuwachtig op dat moment. Ik hoorde gelukkig dat het publiek me toeriep en ook mijn vriendinnen waren heel luid aan het juichen. Dan heb ik de klik gemaakt en ben er gewoon voor gegaan.”

(lees verder onder de foto)

De rest is geschiedenis. En een goede herinnering, inclusief beeldmateriaal. “Ja, dit was wel het avontuur van mijn leven. Ik heb nog dubbel zo hard van dat optreden genoten nadien.” De reacties op de - vrij uitgebreide - kus zijn fijn, zegt de jonge Brugse. “Mijn vrienden vinden het geweldig. En ook op het festival zelf werd ik constant aangesproken: ‘ben jij dat meisje?’ Ik kreeg zelfs felicitaties.” (lacht)