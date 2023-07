Verstappen - wie anders? - pakt de pole in Silverstone: “Max verpest het altijd voor iedereen”

Geen verrassing: Max Verstappen begint morgen vanuit poleposition in de GP van Groot-Brittannië. Heel straf: zijn teammaat Sergio Perez raakte voor de vijfde keer op rij (!) niet in de top tien van de kwalificaties.

Max Verstappen (25) pakte in Silverstone zijn 27ste poleposition en komt daarmee in de top tien aller tijden. Zijn Red Bull blijft de beste bolide van het moment, maar tegelijk kan je niet om het verschil met teammaat Sergio Perez heen. Die kon zich voor de vijfde keer niet bij de top tien scharen. Red Bull heeft dit seizoen al alle wedstrijden gewonnen, maar om die reeks door te trekken moet het zondag weer op Verstappen rekenen.

Verstappen zette in Q3 eerst een goede basisronde neer (1:27.084), toen als enige op vers rubber. Bij de laatste pogingen - met iedereen op verse banden - dook Lando Norris (McLaren) onder die chrono, maar Verstappen had het laatste woord met 1:26.720. Oscar Piastri zette de andere McLaren op P3.

“Dit waren heel hectische kwalificaties, op plaatsen was het heel glad”, glunderde Verstappen. “Vooral in Q1 en Q2 moest je heel voorzichtig zijn. Maar als je weet dat je de snelste auto hebt, hoef je niet honderd procent op de limiet te rijden. Dat helpt. Maar de verschillen waren klein. Ik kijk al uit naar morgen.”

De McLarens waren in eigen land de sensatie van de dag met de tweede en derde positie. De upgrades op de auto waren vorige week al goed, maar toen beschikte alleen Norris erover. Nu kwam ook Piastri een woordje meespreken. “Ik was bijna uitgeschakeld in Q1, maar dan had ik een raket onder me in Q2 en Q3”, glunderde Piastri, die zijn beste kwalificaties neerzette.

“Het was heel close, echt waanzinnig”, zei Norris. “Dit resultaat is fantastisch voor mezelf, maar ook voor het hele team. Of ik me even op pole waande? Ach, Max verpest het altijd weer voor iedereen”, grapte Norris. De twee zijn beste maten en gamen vaak met elkaar.

Max Verstappen rijdt zijn voorvleugel kapot door onderstuur in de pitlane. — © EPA-EFE

Vroeg in Q1 ging er een siddering doorheen het hele circuit toen thuisheld Lewis Hamilton (Mercedes) een spin maakte. Een pure unforced error, maar zonder grote gevolgen, de Brit kon meteen daarna een basistijd neerzetten. Ook Max Verstappen had een akkefietje: bij het wegrijden uit de garage schoof hij tegen de pitmuur, met een gebroken voorvleugel tot gevolg.

Lichte regen en een rode vlag (voor de stilgevallen Haas van Kevin Magnussen) brachten de sessie tot een onderbreking, maar in een hectisch slot, met drie minuten op de klok, kon iedereen nog verbeteren. Sergio Perez (Red Bull) was vroeg op de baan en wist geen goede ronde neer te zetten. Voor de vijfde keer op rij (!) kon de Mexicaan niet doorstoten naar Q3, en dat met dezelfde auto als Max Verstappen. Waren uitgeschakeld, naast Perez: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Nyck de Vries (AlphaTauri) en Kevin Magnussen (Haas). Valtteri Bottas (Alfa Romeo) viel stil op de baan en kon daardoor niet meer starten in Q2.

In Q2 was Verstappen het snelst. Vielen af: Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams) en Bottas.

De GP van Groot-Brittannië begint zondag om 16 uur.