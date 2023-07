Acht doden bij Russisch bombardement in oosten van Oekraïne

Bij een Russisch bombardement op de Oekraïense stad Lyman, in het oosten van het land, zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Dat melden gouverneur Pavlo Kirilenko van de oblast Donetsk en het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Er vielen ook dertien gewonden.

De Russen zouden de stad omstreeks 10 uur bestookt hebben met “meerdere raketwerpers”. Daarop zou er brand zijn ontstaan in onder andere een woongebouw.

Lyman staat bekend als een belangrijk spoorwegknooppunt, en was eerder in de oorlog nog in Russische handen. Oekraïne heroverde de stad eind vorig jaar.