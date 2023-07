Zelenski brengt bezoek aan eiland dat symbool werd van Oekraïens verzet: “Zal nooit veroverd worden”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Slangeneiland bezocht, een strategisch belangrijk eiland in de Zwarte Zee waar Oekraïne in het begin van de oorlog met Rusland een prestigieuze overwinning behaalde. “We zijn vandaag op Slangeneiland, dat nooit veroverd zal worden door de bezetter, net als de rest van Oekraïne, omdat wij het land van de moed zijn”, aldus Zelenski in een videoboodschap.

Slangeneiland ligt voor de kust van de Oekraïense havenstad Odessa. Het eiland is niet meer dan een rots van ongeveer twee voetbalvelden groot, maar het is strategisch belangrijk voor de controle van het westelijke deel van de Zwarte Zee. Het werd eind februari 2022, kort na de Russische invasie van Oekraïne door de Russen veroverd, maar kwam enkele maanden later opnieuw in Oekraïense handen.

(jvh)