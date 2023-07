REACTIES. Wout van Aert: “Ik heb al een hele week de benen om te winnen, maar het is voorlopig de Tour van net-niet”

Mads Pedersen heeft de ban gebroken voor Lidl-Trek in een machtsspurt waarin hij niet kraakte en zo de opkomende Jasper Philipsen afhield. Maar veel scheelde het niet. “Het maakt in de Tour niet uit of je met twee meter of een centimeter wint”, aldus de Deense ex-wereldkampioen, ploegmakker van Jasper Stuyven.

Wout van Aert: “Het is altijd frustrerend als je het werk van de ploeg niet kunt afwerken. Ik maakte de fout om te lang te wachten. Mathieu en Jasper kwamen me voorbij op het moment dat Christophe Laporte stilviel. Toen moest ik in de remmen. Toen moest ik in de remmen en kwam ik te kort.”

“Ik zat in he spoor van Laporte en hij verwachtte dat ik langs rechts zou passeren, terwijl ik aan de linkse kant van zijn wiel zat en toen werd ik overruled. Dat is mijn eigen schuld. Of ik de benen had om te winnen? Die heb ik al een hele week.”

“De strijd voor de gele trui is vanaf de eerste dag belangrijk geweest, de ploeg is sterk genoeg om dat te combineren met voor ritzeges gaan. We gaan uiteraard aan de bak moeten voor Jonas, maar ik hoop die nul toch weg te vegen. Want ik ben hier ook om zeges te pakken. Elke dag is een nieuwe kans en dat is maar best zo. Het is voorlopig een beetje de Tour van net-niet en dat is jammer.”

Mads Pedersen: “Op 50 meter van de streep gaf ik het bijna op”

“We wisten vanmorgen niet of het een sprint zou worden of dat een ontsnapping kans zou maken op de zege”, aldus Pedersen. “Ik probeerde zelf mee te zitten, maar toen ik merkte dat de sprintersploegen dat niet wilden, heb ik me gespaard om op de sprint te mikken”.”

“Het was een heel lange sprint, maar de jongens hebben me goed gebracht. Ik had nog frisse benen toen ik aan die sprint begon. Het is fijn dat ik nu al win en dat we niet moeten wachten tot rit 13.”

“Zo’n sprint bergop is zeer moeilijk. Op vijftig meter van de streep deden de benen zo’n pijn dat ik bijna moest gaan zitten. Maar ik wist dat Jasper ook een serieuze inspanning had gedaan om terug te keren. Of je dan wint met twee meter of een centimeter, dat maakt in de Tour niet uit.”

Pedersen had ook nog een eerbetoon aan Mark Cavendish in petto, de Britse spurtlegende die moest opgeven na een val.

“Het is een eer om met Cavendish gekoerst te hebben. Hij moet me trouwens nog een truitje, want het gingen een truitjeswissel doen. Ik hoop dat ik erbij kan zijn op zijn afscheidsrit.”

Mathieu van der Poel: “Trokken de kaart van Jasper voor de groene trui”

Vooraf was er speculatie over of Mathieu van der Poel misschien zelf zou sprinten, maar uiteindelijk trok men bij Alpecin-Deceuninck de kaart Jasper Philipsen.

“Ik denk dat Jasper het net niet meer in de benen had, wat niet onlogisch is op zo’n aankomst”, aldus MVDP. “De koers werd ook hard gemaakt. Het is jammer, maar hij doet wel een goede zaak voor de groene trui. Mads is natuurlijk goed op lange, lastige aankomsten, we wisten dat het limiet zou worden voor Jasper.”

“Ik zette Jasper goed af in Pedersens wiel. Mads ging eigenlijk van te ver, maar hij viel niet meer stil. Of ik zelf gedacht heb aan sprinten? Neen, hij zij dat ik ook mocht sprinten als hij de benen niet had. Maar hij had de benen en kon een goede zaak doen voor de groene trui.”