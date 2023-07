Signeersessie van Bart De Wever veroorzaakt volkstoeloop en verkeerschaos: “Hij is nog knapper in het echt dan op tv”

De nochtans ruime Standaard Boekhandel in Schoten was veel te klein om de fans van Bart De Wever te herbergen. — © JAA

De rijen voor de Standaard Boekhandel in Schoten groeiden zaterdag zo aan, dat plaatselijk burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) drie politieagenten optrommelde om het verkeer in de winkelstraat van zijn gemeente in goede banen te leiden. Oorzaak van die volkstoeloop: Bart De Wever die zijn boek ‘Het verhaal van Antwerpen’ kwam signeren.

‘Historia docet’, Latijn voor ‘uit het verleden kan je leren’. Dat was één van de boodschappen die Bart De Wever met zijn balpen neerschreef in de boeken waarmee de vele tientallen mensen geduldig aanschoven. Dat gebeurde onder toezicht van korpschef Jack Vissers en zijn team van verkeersagenten. De Antwerpse burgemeester stond er zelf een beetje van te kijken.

“Ik ben mijn collega Maarten De Veuster dankbaar voor de bijstand om dit geordend te laten verlopen. Het is fijn dat mijn boek over de geschiedenis van onze stad zo goed verkoopt (Momenteel nr. 2 in non-fictie lijst van Standaard Boekhandel nvdr) en ook buiten de stadsgrenzen gretig gelezen wordt.”

Het viel op dat de meeste ‘fans’, die het boek ter plaatse kochten of dat al eerder hadden gedaan en er nu graag een krabbel in wilden, starstruck terugkeerden van de korte ontmoeting. “De beste politicus ooit. En wat een mooie man. Knapper nog dan hij lijkt op televisie. Altijd keurig gekleed ook. Mocht hij in Schoten wonen, ik zou er meteen op stemmen”, aldus Leen De Smedt uit Schoten.

Burgemeester en auteur Bart De Wever met Leen De Smedt, één van zijn fans. — © JAA

Robert Aendenboom en Ingrid Van Uffelen waren niet de enigen die uit Antwerpen naar de stadsrand waren gekomen. Robert zorgde meteen voor een flinke boost van de verkoopcijfers. Hij had liefst vier exemplaren bij. “Eén van mij. De drie andere boeken zijn geschenken”, aldus Robert. De oud-collega journalist wil zich niet uitspreken over De Wevers politieke talenten of daden. “Maar dit is een heel leerrijk en degelijk werk over Antwerpen”, klinkt zijn positieve recensie.

Ook Maarten De Veuster kwam een kijkje nemen. “Ik kocht Barts boek als één van de eersten. Het is nog niet uit, maar dat komt door m’n hele drukke agenda en zeker niet omdat het me niet zou boeien. Ik smul ervan”, aldus het Vlaams Parlementslid, die ook zaterdag niet aan lezen zal toekomen want in het park zijn inwoners trakteert op Hello! Schol.

Bart De Wever signeert de vier boeken van Robert Aendenboom. — © JAA

De uitstraling en populariteit van Bart De Wever was wat sneu voor Davina Cohen. De jonge floriste uit Schilde signeerde tegelijkertijd, maar moest hooguit enkele handtekeningen zetten in ‘Gedurfd, Gestart’, hetinspirerend verhaal over haar ervaringen als jonge ondernemer. Ze verloor er haar goed humeur niet bij.

“De aanwezigheid van burgemeester Bart de Wever bij mijn signeersessie is een krachtig gebaar van steun aan jonge ondernemers in Antwerpen. Als een gerespecteerd politicus en een fervent voorstander van ondernemerschap begrijpt de burgemeester het belang van het ondersteunen van lokale talenten en het creëren van een bloeiende zakelijke omgeving in de stad”, bekeek de Davina het contrast met ene roze bril.

Bart De Wever vertrok na ruim een uur signeren in Schoten naar de Standaard Boekhandel van Brasschaat op de Bredabaan waar er ongetwijfeld even lange rijen zullen staan vanaf 13u. Om 15.30u zou hij in Kapellen (Shopping Promenade) geraakt moeten zijn om zijn tournee om 17.30 uur te beëindigen binnen de stadsmuren in de boekenwinkel aan de Schoenmarkt. (jaa)

Het verhaal van Antwerpen’, Bart De Wever en Johan Vermant, Uitgeverij Pelckmans, 623 blz., 39,50 euro.

